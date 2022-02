Organisasjon varsler demonstrasjon foran den russiske ambassaden

Demonstrasjonen arrangeres av organisasjonen SmåRådina: for demokrati i Russland.

– Vi vil si nei til krigen i Ukraina, nei til krigshandlinger og nei til bombingen av ukrainske byer, sier leder Maria Stensrud til NTB.

Ifølge Stensrud vil både russere, ukrainere og nordmenn møte opp for å markere sin motstand. Hun sier demonstrasjonen kan komme til å vare hele dagen.

– Vi har vært i kontakt med politiet for å si at vi kommer til å demonstrere. Vi har ikke hatt noe kontakt med ambassaden, sier Stensrud.

Demonstrasjon i Bergen også

Leder Volodymyr Novosad i Den Ukrainske Foreningen i Bergen og Hordaland sier til NRK at de planlegger en demonstrasjon ved den blå steinen i Bergen sentrum klokken 15 torsdag.

Lørdag denne uken er det også planlagt flere støttemarkeringer for Ukraina i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.

Støtte til Ukraina

Organisasjonene bak arrangementet er Ukrainsk forening for Øst-Norge, Den Ukrainske forening i Norge, Den norske demokratiforening, SmåRådina og Norges Fredsråd.

– Markeringen arrangeres for å vise at Norge støtter Ukraina mot en ubegrunnet og ensidig russisk aggresjon. Vi vil vise at befolkningen i Ukraina ikke står alene og har støtte fra det norske folk, sier Misha Tryndiuk fra Den Ukrainske forening i Norge til NTB.