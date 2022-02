Fallende interesse for fremmedspråk – færre studerer tysk

Interessen for fremmedspråk stuper i videregående skole og tilbudet innskrenkes, skrev Klassekampen forrige uke . Den samme tendensen er tydelige i høyere utdanning: Stadig færre studenter fullfører bachelor- og mastergrader i europeiske fremmedspråk, spesielt i tysk, skriver Universitas.

Tall fra Samordna opptak viser at antall plasser ved bachelor i tysk er halvert på ti år.

Ifølge Alexandra Anna Spalek, utdanningsleder på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo, er ikke dette et nytt fenomen.

– Antallet studenter som velger å studere fremmedspråk, er synkende, spesielt hvis man ser på gjennomføring, opplyser Spalek.

Hun erfarer at mange norske studenter tenker at engelsk er tilstrekkelig for å klare seg i akademia og på arbeidsmarkedet.

Spalek mener den fallende interessen for europeiske fremmedspråk har vært en tendens siden 2000-tallet.

Hun tror grunnen til at frafallet rammer tysk i større grad enn andre fremmedspråk, er at tysk har et image som mer traust og krevende enn for eksempel spansk. Dette mener hun er en feiloppfatning.

– Tysk og norsk befinner seg i samme språkfamilie og deler omtrent 70 prosent av ordforrådet, sier hun.