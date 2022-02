Stille om Tajik fra Ap-topper i Rogaland

Stavanger Aftenblad har kontaktet stortingsrepresentanter, fylkesleder og ordførere som representerer Ap i Rogaland, men sitter igjen med en lang liste over politikere som ikke vil uttale seg om sin partifelle og nestleder.

Ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund sier at sist gang han ble kontaktet av avisens journalist var i 2019, da det blant annet gjaldt reiseregningen til Hege Haukeland Liadal. Mohn sier han «dessverre bare er interessant i slike saker». Han påpeker at ingen er feilfrie og sier han ikke har behov for å kritisere andre om de har gjort noe galt.

Reiser man et stykke unna Tajiks hjemsted, sitter kritikken løsere, også fra eget parti. I Trøndelag sier Hitra-ordfører Ole L. Haugen til Adresseavisen at han mener Tajik må vurdere troverdigheten sin.

– Hun må selv tenke over hvilken troverdighet hun har til å forvalte Nav etter at dette er avdekket. Jeg tar ikke standpunkt til hvor galt det er det hun har gjort, men troverdigheten er svekket, sier han til avisen.

Tidligere fylkestingsrepresentant Olav Huseby fra Orkland sa tirsdag til Trønder-Avisa at han mener arbeids- og inkluderingsminister Tajik må gå av.

– Min klare holdning er at Ap ikke kan ha en statsråd som har jukset til seg fordeler på bekostning av samfunnet.

Men også i Trøndelag er det flere som uttrykker at de fortsatt har tillit til partiets nestleder. Selv ønsker ikke Tajik å kommentere kritikken, sier rådgiveren hennes, Jorid Nordmelan.