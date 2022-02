E6 og Dovrebanen åpnet igjen etter fjøsbrann ved Berkåk

Politiet meldte om brannen i Rennebu kommune klokken 1.20 natt til torsdag.

Et kvarter senere kom meldingen om at det var flere gasstanker på gården, og at det derfor ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Det ble satt i gang evakuering av beboere og naboer, og E6 og Dovrebanen ble stengt forbi stedet.

– En flaske med acetylengass, som brukes til sveising, er hentet ut, fortalte operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB ved 1.45-tiden.

Det så en kort stund ut til at evakueringen og stengingen av hovedfartsårene kunne avblåses, men brannvesenet sier det er fare for eksplosjon i en propantank på stedet. Dermed ble sikkerhetssonen og evakueringen opprettholdt.

– Det er en propantank i glassfiber som ligger delvis nedgravd på utsiden av fjøset. I og med at brannen utviklet seg, kan tanken bli varmepåvirket. Vi er redd for at den revner, sa vaktleder Eivind Schjødt ved brannvesenets 110-sentral til Adresseavisen. Fjøset var da helt overtent.

Ved 5.20-tiden kom beskjeden om at eksplosjonsfaren var over, og at vei og jernbane kunne åpners igjen. De evakuerte fikk likevel ikke komme hjem ennå, fordi det blant annet var mye røyk i området.