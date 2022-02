Oppdrettere tapte korallsøksmål mot staten

For to år siden vedtok Miljødirektoratet at et oppdrettsanlegg utenfor Husevågøy i Kinn kommune måtte fjernes. Selskapene som eier anlegget – Troland Lakseoppdrett AS, Langøylaks AS og Austevoll Melaks AS, gikk til sak mot staten, som nå er frifunnet i Hordaland tingrett, skriver Bergens Tidende/E24.

Oppdretterne må dekke drøyt 300.000 kroner i sakskostnader for staten. Selskapene er uenige i dommen og vurderer om den skal ankes, sier styreleder Carl-Erik Arnesen i Troland Lakseoppdrett. Han uttaler seg på vegne av de tre selskapene.

Havforskningsinstituttet beskriver revet med blomkålkorall utenfor Husevågøy som unikt i norsk sammenheng. Revet er rundt halvannen kilometer langt og ligger på 25 til 70 meters dyp, ifølge dykker Erling Svensen.

Oppdretterne mener revet ikke vil ta skade av lakseoppdrett like i nærheten.