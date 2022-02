Støre om Tajik: – Alle bør gi korrekt informasjon til SMK

– Jeg opplever at det er som hun sier. Hun ønsker å rydde opp i de forholdene, avklare uklarheter og betale skatt for den perioden, sier Støre til Aftenposten.

VG skrev søndag skrev at arbeidsminister Tajik endret opplysninger da hun fikk skattefri pendlerbolig fra SMK i 2006. Først skrev hun i en søknad til Statsministerens kontor (SMK) at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet, men endret det og leverte inn en leiekontrakt hun aldri brukte etter at hun ble opplyst om at hun i det tilfellet måtte skatte på boligen.

Ap-nestlederen har innrømmet at det ser «uryddig ut». Hun har forklart at hun likevel hadde utgifter hos sine foreldre hjemme i Rogaland, men har sagt at dette er vanskelig å dokumentere 15 år senere. Tajik har senere gått ut og beklaget og sagt at ansvaret for feilen ble gjort i 2006 lå hos henne. Hun sa onsdag at hun vil betale ekstra skatt for årene hun hadde pendlerbolig.

På spørsmål om hvordan han ser på det å gi den typen gal informasjon til SMK, viser Støre til at Tajik selv har sagt at det er uheldig.

– Jeg mener alle bør gi korrekt informasjon til Statsministerens kontor, svarer han på spørsmål om hvordan han ser på dette som statsminister.