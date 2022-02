Samtidig steg antall nye coronainnlagte totalt med 764 pasienter i uke 7. FHI skriver i sin ukesrapport at 399 av disse, altså 52 prosent, ble lagt inn med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Tallet uken før var 313.

– Vinterbølgen drevet av omikronvarianten nærmer seg toppen, slår FHI fast i ukesrapporten.

De skriver at selv om varianten gir mindre alvorlig sykdom, kan det fortsatt ventes flere innleggelser av pasienter med covid-19 og av pasienter med andre tilstander, men coronaviruset påvist.

– Særlig når epidemien blir mer utbredt i de eldre aldersgruppene. Det ventes bare moderat økning i innleggelser på intensivavdeling, skriver FHI.

Lavere terskel for spedbarn

FHI skriver at hele 45 prosent av barn under 18 år som er innlagt med corona som hovedårsak de siste fire ukene, har vært yngre enn ett år gamle (70 av 156 totalt).

– Innleggelse er generelt kortvarig og kan være grunnet lavere terskel for innleggelse av spedbarn, skriver FHI.

De slår videre fast at det ukentlige antallet coronainnleggelser i aldersgruppen under 18 år fortsatt er betydelig lavere enn det som ble registrert for RS-virusinfeksjoner høsten 2021.

Undervariant dominerer flere steder

Omikron-varianten BA. 2 øker fortsatt og har nå overtatt for BA. 1 i flere fylker. Varianten utgjør 65 prosent av helgenomsekvenserte prøver fra uke 6. De fleste av prøvene er fra Oslo.

Forekomsten av andre luftveissykdommer enn corona var fortsatt på svært lavt nivå i uke 7. Andre luftveisagens enn influensa og corona ble påvist i kun 1 prosent av undersøkte prøver.

Andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer, er fremdeles økende og var i uke 7 på 13,2 prosent.