Arbeiderpartiets representantskap besluttet tirsdag kveld å gå inn for å bevare fylket. De som ønsker at Hedmark og Oppland skal gjenoppstå er dermed avhengig av avhoppere fra ulike partier for å få flertall.

En folkeavstemning endte med et knapt flertall for å splitte opp fylket. Også flertallet i Aps representantskap var knapt – i favør av bevaring, 52 mot 50 stemmer.

Leder Lise Selnes i Innlandet Ap mener det fortsatt er mulig med en oppsplitting.

– Det at det ikke er et flertall for å følge folkeavstemningen forundrer meg. Det er det ikke bare Arbeiderpartiet som er ansvarlige for, og det er fullt mulig for disse partiene å samle seg om å oppløse hvis de vil, sier hun og sikter til MDG og Frp, skriver Oppland Arbeiderblad.