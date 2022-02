– Sjansene for en diplomatisk løsning er kraftig redusert på bakgrunn av Russlands militære handlinger. Men vi slutter aldri å jobbe for dialog og samtaler. Men det ser jo relativt bekmørkt ut akkurat nå, sier hun til NRK.

Natt til onsdag norsk tid ble det kjent at USAs utenriksminister Antony Blinken avlyste det planlagte møtet med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Utenriksministeren mener de har gode grunner til det.

Russland har ifølge Huitfeldt like mange, om ikke flere, styrker på grensa til Ukraina nå.

– Nå varsler de altså at de vil gå til invasjon. Det viser jo at folkerettsbrudd er nær forestående, og at det ikke er samsvar mellom ord og handlinger, sier hun.