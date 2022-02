DNB: Sanksjonene preger i liten grad vestlig økonomi

– De fleste sanksjonene har neppe de store konsekvensene for den makroøkonomiske utviklingen i Vesten, skriver banken i en analyse.

DNB begrunner dette med at de store europeiske landene har lav eksport til Russland.

– Men Russland er en betydelig eksportør av både olje og gass, og står for om lag 35 prosent av all europeisk gassimport, og de største konsekvensene vil nok derfor komme der, skriver de.

En konsekvens kan være høyere matpriser fordi Russland og Ukraina er store eksportører av hvete og mais, samt raskere renteoppgang på grunn av allerede høy inflasjon og sentralbanker i innstrammingsmodus.

DNB ser heller ikke tegn til en børskollaps som følge av den dramatiske situasjonen rundt Ukraina.

– Aksjemarkedet i Europa åpnet med et solid fall tirsdag, men hentet seg inn igjen i løpet av dagen og endte uendret. Årsaken til at de amerikanske indeksene endte med røde tall, skyldes at de stengte på mandag da børsene falt i andre lans, skriver DNB.