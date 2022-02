Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltar på Kirkeneskonferansen



Det blir blant annet digitale innlegg fra Finlands og Sveriges utenriksministere. Den russiske ambassadøren vil lese opp et innlegg på vegne av Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Den årlige konferansen varer til torsdag.

Fylkestinget i Viken behandler saken om deling av fylket

Alle fylkestingsrepresentantene er til stede. Forsamlingen holder til på Quality Hotel Gardermoen, og møtet starter klokken 10. Det vil også bli strømmet digitalt.

Overgrepsdømte Weinstein tilbake i retten

Den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein er tilbake i retten i California, der han står tiltalt for overgrep mot fem kvinner i Los Angeles. Weinstein soner allerede en dom på 23 år i New York for overgrep og voldtekt. Han leverte en anke på dommen i april i fjor.

Fotball mesterligaen for menn

Det er åttedelsfinaler mellom spanske Atlético Madrid og engelske Manchester United finner sted på Wanda Metropolitano i Madrid i Spania klokken 21.00. Samtidig møter portugisiske Benfica nederlenderne i Ajax på Estádio da Luz i Lisboa i Portugal.

Filmkritikerprisen for 2021 deles ut

Norsk Filmkritikerlag skal dele ut priser i tre kategorier: beste skuespiller, beste fagfunksjon og filmkritikerprisen. Utdelingen finner sted på Engebret kafé i Oslo.