Blinken avlyste Lavrov-møte

USAs utenriksminister Antony Blinken har avlyst det planlagte møtet med sitt russiske motstykke Sergej Lavrov. Møtet, som etter planen skulle finne sted torsdag, ble skrotet på grunn av Russlands aggresjon i Ukraina, sa Blinken.

– Nå som vi ser at invasjonen er i gang, og Russland har gjort klart at de fullt ut avviser diplomatiet, er det ikke noe poeng i å gå videre med planene om møtet nå, sa han. Etter planen skulle de to forberede et mulig toppmøte mellom USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin.

Flere land innfører sanksjoner mot Russland

Canada, Japan og Australia følger EU, Storbritannia og USA og innfører økonomiske sanksjoner mot Russland etter utviklingene i Ukraina-krisen. Canada sender i tillegg flere soldater til Øst-Europa.

Bakteppet er at Russlands president Vladimir Putin har anerkjent de to ukrainske utbryterregionene Luhansk og Donetsk, som styres av russisk-støttede separatister, som selvstendige stater.

Forsker: Norge må regne med cyberangrep

Nupi-forsker Jakub Godzimirski sier norsk olje- og gassproduksjon er et attraktivt mål for russiske cyberangrep og at slike angrep er ett av flere verktøy russiske myndigheter bruker når diplomatiet svikter.

– Kontrollen over energi er en viktig del av den strategiske tenkningen fra Russlands side. Norge må regne med at det kommer cyberangrep mot olje- og gassinfrastruktur, sier Godzimirski.

17.749 nye koronasmittede

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det siste døgn er registrert 1.126 færre smittetilfeller enn samme dag i forrige uke.

Tirsdag var 534 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 25 flere enn dagen før. 58 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 26 respiratorbehandling. Det er fem færre på intensiv og tre færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Wild-nedtur uten skadd Zuccarello

Mats Zuccarello måtte stå over med skade da hans Minnesota Wild møtte Ottawa Senators i Canada. Hjemmelaget ble for sterke for Wild og vant til slutt 4–3.

The Athletic-journalist Michael Russo tvitrer at Zuccarello har en skade i overkroppen, men at den ikke er alvorlig. Det ventes at 34-åringen er tilbake når laget møter Toronto Maple Leafs torsdag.