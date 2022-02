Stengt vei og kolonnekjøring på flere fjelloverganger

Veien over Vikafjellet er stengt på grunn av uvær, opplyser Vegtrafikksentralen vest. Dårlig vær er også grunnen til at strekningen Hol-Aurland er stengt. Her er det varslet en ny vurdering onsdag klokken 8.

På E134 er det kolonnekjøring for alle, mens det litt før klokken 5 ble varslet om at det blir kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn på riksvei 7 over Hardangervidda. Den første kolonnen her går klokken 7, opplyser Vegtrafikksentralen.