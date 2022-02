– Det er en veldig alvorlig situasjon for Norge og Europa når Russland igjen viser evne og vilje til å okkupere et annet lands territorium. Dette vil prege sikkerhetssituasjonen i Europa i mange år framover , sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, til TV 2.

Mandag anerkjente Russland to utbryterregioner i Øst-Ukraina som selvstendige stater, og president Vladimir Putin har besluttet å sende «fredsbevarende styrker» til de to regionene Donetsk og Luhansk. Dette har blitt møtt med stor internasjonal fordømmelse.

Odlo sier Norge har beredskap som står klar til å støtte Nato.

– Ingen i Norge må tro vi står foran en krig i Norge. Situasjonen i nordområdene er rolig, og slik vi ser det vil også Russland ha stabilitet i nord, sier Odlo. Han mener likevel at en krig i Ukraina kan gå utover sikkerhetssituasjonen i Europa.