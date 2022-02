Ett skritt nærmere hurtigtog mellom Oslo og Stockholm

Årsaken er at de svenske politiske partiene Moderaterna, Kristdemokraterna og Vänsterpartiet tirsdag la fram et komitéinitiativ for å fremskynde arbeidet med å forbedre togforbindelsen mellom Oslo og Stockholm.

Dette forslaget støttes av blant annet Socialdemo­kraterna, noe som betyr at det er et bredt flertall for forslaget i Riksdagen.

– Nå kommer Riksdagen med stor sannsynlighet til å vedta å gi den svenske regjeringen i oppgave å gi det svenske Trafikverket et formelt oppdrag om å sette i gang med å utrede en bedre jernbaneforbindelse mellom hovedstedene, sier pressekontakt Jonas Karlsson i prosjektselskapet.

Foreløpig har det ikke kommet formelle vedtak eller konkrete oppdrag angående prosjektet på svensk side. Et lignende initiativ fra norske Ap og SV ble behandlet i Stortinget for et år siden. I september i fjor ga regjeringen Jernbanedirektoratet i oppdrag å starte en utredning av Oslo-Stockholm-prosjektet. Men på svensk side har det tatt lengre tid.

Når en endelig beslutning tas på svensk side, og når Trafikverket eventuelt får i oppgave å nedsette en felles utredning med Jernbanedirektoratet, er ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvor lang tid en slik utredning vil ta.