Norske forskere støtter opprettelsen av et internasjonalt forurensningspanel

– Det norske vitenskapsmiljøets mening er klar. Vi ser et presserende behov for at FN oppretter et internasjonalt panel med et lignende mandat som FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES), sier forskerne som står bak brevet.

De mener at etablering av et slikt panel er avgjørende for å møte den globale trusselen relatert til økende forurensning av kjemikalier og avfall. Etableringen av dette panelet skal diskuteres og stemmes over i FNs miljøforsamling, som holdes i Nairobi i Kenya 28. februar, og som skal ledes av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Andre land som støtter opprettelsen av et forurensningspanel, er blant annet Østerrike, Canada, Ghana, Niger, Sverige og Storbritannia. Totalt har over 2.000 forskere over hele verden signert oppropet for å støtte etableringen av det internasjonale panelet.