Nortura mener de vet mer om hvem som sto bak dataangrepet

– Dette er profesjonelle aktører – selskaper der IT-spesialister får god lønn for å komme på jobb og utføre kriminelle handlinger. Vi overlater etterforskningen til politiet, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura, ifølge Nationen.

Arbeidet etter dataangrepet og gjenoppretting av det gamle systemet har krevd betydelige ressurser, ifølge Panengstuen. Nortura mener imidlertid det er for tidlig å si hva den totale kostnaden vil bli.

– Det er klart at dette koster oss noen titalls millioner kroner i 2021, og vi arbeider fortsatt med å gjenopprette systemene og utvikle en ny Min Side, sier Panengstuen.

Panengstuen mener at de ikke ser noen tegn til at personopplysninger har kommet på avveie.

Mediekonsernet Amedia ble også utsatt for et dataangrep i 2021, da i romjula. I likhet med angrepet på Nortura kunne Amedia tidligere i februar opplyse at det ikke var avdekket persondata på avveie. Ledelsen i konsernet har uttalt at de ikke har noen indikasjoner på at dataangrepet var målrettet mot konsernet.