Bilfører dømt til seks års fengsel for drapsforsøk i Ørland

Han sto tiltalt for å ha forsøkt å drepe enn annen mann med bil da han kjørte inn i en folkemengde ved et utested på Brekstad i Ørland tidlig på natten i september 2020.

En mann i 20-årene var den eneste som ble truffet av stasjonsvognen. Han ble sendt med alvorlige skader til St. Olavs hospital i Trondheim. Bilisten stakk fra stedet etter påkjørselen. Mannen som ble påkjørt, har vært sykmeldt siden hendelsen.

41-åringen ble dømt til ett år og ti måneders fengsel i Trøndelag tingrett i september i fjor og til å betale 80.000 kroner i erstatning. Både statsadvokatene i Trøndelag og tiltalte anket dommen.

I tillegg til fengselsstraffen fradømmes mannen førerretten for alltid og til å betale fornærmede 200.000 kroner.

En blodprøve tatt av ham samme natt som påkjørselen fant sted, viste en promille på 1,92.

I tingretten forklarte 41-åringen at han ikke husket noen ting fra den aktuelle kvelden. Han har ikke erkjent straffskyld.

Mannens forsvarer, advokat Torfinn Svanem, viste i retten til at hans klient på handlingstidspunktet hadde store psykiske vansker. Lagmannsretten mente imidlertid at handlingen var for alvorlig til at det kunne tillegges vekt.

I skjerpende retning legger lagmannsretten vekt på at mannen som ble påkjørt, var et tilfeldig offer uten mulighet til å slippe unna. Videre at bilisten fortsatte kjøringen uten å undersøke utfallet av påkjørselen. Bare tilfeldigheter gjorde at skadene ikke var dødelige og at andre ikke ble skadd, heter det i dommen.