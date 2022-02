Bergensk Banksy-kunst kan selges for titalls millioner

Svart/hvitt-verket «Laugh Now Monkeys with Monkey Placards» går under hammeren sammen med verker fra anerkjente kunstnere som Damien Hirst, David Hockney og Jean-Michel Basquiat, skriver Bergens Tidende.

Eieren, en mann fra Bergen, fikk bildet gratis for over 20 år siden, men nå kan det altså være verdt titalls millioner.

– Et meget signifikant, tidlig graffiti-Banksy-bilde. For oss det superspennende å ha en så ikonisk Banksy fra starten av hans karriere, sier Olivia Thornton ved auksjonshuset Phillips.

Banksy er i dag verdensberømt, men var langt mindre kjent da han ble inviter til byen i 2000 for å lage bilder som skulle være dekor til et nattklubbkonsept. Verket som nå skal selgers, er ett av åtte han laget i en kjeller for 22 år siden.