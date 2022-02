23-åring dømt til seks års fengsel for voldtekter

Under den ene voldtekten mannen er dømt for, ble kvinnen påført håndjern før mannen slo henne rundt 30 ganger, skriver tingretten i sin dom. Mannen er også dømt for gjentatte ganger å ha voldtatt en kvinne han var samboer med.

I begge tilfellene uttrykte mannen ifølge kvinnene at det ikke var vits i å gjøre motstand, ettersom han tente på det.

Mannen nektet straffskyld for voldtektene og kom i retten med sterke anklager mot de to kvinnene. Retten skriver i dommen at de ikke fester lit til mannens forklaringer.

Da mannen ble pågrepet, fant politiet 25 overgrepsbilder av barn på telefonen hans. Tiltalte erkjente straffskyld for dette.