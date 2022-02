Ble beordret til å opprette karantenehotell: 70.000 hotellnetter ble aldri brukt

I slutten av mai 2021 varslet Statsforvalteren i Oslo og Viken at karantenehotellene i Oslo, Ullensaker og Sarpsborg var nær full kapasitet. Da ble Lillestrøm kommune beordret til å opprette karantenehoteller, med ønske om at kommunen holdt av minst 200 rom, men helst opp til 1.000 rom, skriver E24.

Statsforvalteren ba om at kommunen gjerne måtte leie hele hoteller, og at avtalen burde vare utover høsten. Asker og Bærum fikk også ordre om å skaffe hotellrom noen dager senere.

De tre kommunene kjøpte til sammen over 73.000 netter på hotell etter dette. Men bare 2.700 av disse nettene ble brukt. Over 96 prosent av hotellnettene sto ubrukt. Prislappen for de tre kommunene ble på over 112 millioner kroner, ifølge direktoratets oversikt. Alle kommunenes utgifter ble refundert av staten.

– Vi så at Ullensaker kommune ikke klarte å etablere alle plassene det var behov for. Vi så også at flere hadde behov for karantenehotell. Så viser det seg at alle rommene som sto der, ikke var behov for, gitt alle endringene i omverdenen rundt oss. Om dette er for mye eller for lite må andre enn oss vurdere, sier beredskapsdirektør Elisabeth Longva i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).