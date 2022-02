– Det blir godt vinterferievær for de fleste både mandag og på dagen tirsdag. Men tirsdag kveld kommer et nedbørområde med mildluft inn mot Vestlandet. Onsdag blir det både vind og regn i lavlandet vest i Sør-Norge. I fjellet blir det snø, men vindfullt og mildere, opplyser Meteorologene på Twitter.

Videre skriver de at dersom en trives best med ski på beina, burde en komme seg opp i høyden.

– Langs kysten og i lavlandet er det varierende snøforhold, men et stykke opp i terrenget er sjansen for gode skispor stor. Nyt føret i dag og i morgen, for tirsdag kveld blir det mildere, opplyser de.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut oransje farevarsel, altså betydelig snøskredfare, gjeldende for mandag. Områdene det er snakk om, er Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Voss og Hardanger.

Fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag ventes det mye snø i fjellet i Vestland og Nord-Rogaland. Meteorologene mener det kan komme mellom 30 og 50 centimeter på et døgn. Samtidig blir det regn under 600 meter over havet onsdag ettermiddag. I den forbindelse er det sendt ut gult farevarsel.