Enova vil styrke satsingen på ny teknologi i maritim sektor

– Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Med dette programmet vil Enova bidra til å ta fram løsninger for skipssegmenter der batterielektrifisering ikke er nok alene, for eksempel gjennom hydrogen eller ulike hybride løsninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Skip som anvender miljøvennlige drivstoff og tar i bruk ny teknologi, er nødvendig for å nå målene, mener markedssjef for transport Gunnel Fottland i Enova.

– Dette programmet vil gi søker et mer robust grunnlag for å kunne søke om investeringsstøtte på programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi» på et senere tidspunkt, sier Fottland.

Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport. Programmet vil etter planen bli lansert i løpet av mars/april 2022.