15 evakuert etter brann i leilighet i Halden

Øst politidistrikt meldte om brannen like etter klokken 23.30 søndag. Kort tid etter forteller operasjonsleder Finn Håvard Aas til NTB at alt tyder på at det er god kontroll på stedet.

– Leiligheten der det begynte å brenne skal ha vært ubebodd, og brannvesenet melder at de har kontroll på brannen. En person ble reddet ut med stige, men hadde ikke behov for ytterligere oppfølging, sier Aas klokken 23.45.

Til sammen ble 15 personer evakuert i forbindelse med brannen.