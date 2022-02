Mann tiltalt for å ha truet med å sprenge byggene til TV 2 og VG

– Hør veldig nøye på meg. I dag skal en politistasjon i Oslo politidistrikt bli sprengt i luften, så det er klart og tydelig, skal mannen en marsdag i 2018 ha ringt inn til politiets operasjonssentral og sagt.

Nå er mannen fra Oslo i 40-årene tiltalt for dette og en rekke andre trusler. Rettssaken starter i Oslo tingrett i neste uke og går over to dager.

Blant annet skal han i februar samme år også ha ringt og sendt meldinger til TV 2 og VG der han truet med å sprenge byggene deres. Han er også tiltalt for trusler mot to politiledere i forbindelse med henvendelsene til TV 2 og VG.

I tillegg er mannen tiltalt for å ha sendt et stort antall truende tekstmeldinger til to andre personer i fjor.

I tiltalen varsler påtalemyndigheten at de vil be om at mannen dømmes til tvungent psykisk helsevern.