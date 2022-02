Kvinne fløyet til sykehus etter snøskred i Ørsta – leteaksjonen avsluttet

– Det var de andre som meldte fra om at en av dem var tatt av skred, sier operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Politiet fikk den første meldingen om skredet klokka 14.22. Noe over to timer senere melder de på Twitter at aksjonen er avsluttet og at alle er hentet ut av skredområdet.

Nødetatene, samt frivillige med skredkompetanse, lavinehunder og redningshelikopter ble sendt til området.

Skredet gikk på det 1.310 meter høye fjellet Sylvkallen ved Standaleidet i Sunnmørsalpene.

Til Dagbladet sier Mork at personen er nedkjølt, men puster og snakker.

Politiet tror ikke at flere ble tatt av skredet.

Det er lørdag meldt om betydelig snøskredfare i området med fare for naturlig utløste skred, ifølge Varsom.