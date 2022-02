Mann funnet død i sjøen i Bergen

– Vedkommende er en mann, men han er ikke identifisert, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding i 13-tiden søndag.

Politiet vet ikke hvorfor han endte opp i sjøen og etterforsker saken. De fikk melding om funnet av en forbipasserende klokka 12.41 søndag ettermiddag.

Damsgårdssundet går mellom Bergen sentrum og Laksevåg.

Politiet skriver i en ny pressemelding litt over klokka 16 at avdøde er en ung mann.

– Han var i besittelse av et id-kort, og politiet arbeider nå med å få en sikker identifikasjon på avdøde. Vi er også i en prosess hvor vi varsler antatte pårørende, skriver politiet.

De melder videre at opplysninger så langt svekker mistanken om at avdøde har vært utsatt for en straffbar handling.

– Avdøde har ikke synlige skader på kroppen og bærer ikke preg av å ha ligget lenge i sjøen. Han er nå brakt til Haukeland universitetssjukehus for en kriminalteknisk undersøkelse, skriver politiet.

Det var frivillige fra Røde Kors, som tilfeldigvis kjørte vannscooter like ved, som hentet opp mannen, skriver Bergensavisen.