To biler kjørte inn i steinras på E18 i Ørje – veien stengt til mandag

Ingen personer ble skadd, meldte politiet om raset like etter klokka 13 søndag.

De første meldingene gikk ut på at tre biler var truffet av stein som raste ned på veien. En halv time senere opplyste Øst politidistrikt at det var to biler som fikk materielle skader.

– Nødetatene har fått ryddet et felt, og dirigerer trafikken forbi. Geologer er på vei for å vurdere faren for nye ras, skrev politiet.

I 14-tiden meldte Statens vegvesen på Twitter at veien var stengt i begge retninger. Anbefalt omkjøring er via fylkesvei 128.

Veioperatør Tone Sorken hos Vegtrafikksentralen sier til TV 2 at veien kommer til å være stengt fram til mandag.