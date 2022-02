Person pågrepet for drapsforsøk i Trondheim

Politiet i Trondheim pågrep natt til søndag en person og siktet vedkommende for drapsforsøk. Pågripelsen skjedde etter en alvorlig voldshendelse sent lørdag kveld.

Fornærmede er til behandling på St. Olavs hospital, og skadeomfanget er ikke endelig avklart, skriver politiet. Politiet opplyser at det ikke vil bli gitt mer informasjon om hendelsen før søndag formiddag.

USA gjentar advarsel om snarlig russisk angrep

President Joe Bidens øverste sikkerhetsrådgivere sier de fortsatt mener Russland kan angripe Ukraina når som helst, opplyser Det hvite hus.

Biden sa fredag at han er overbevist om at Russlands president Vladimir Putin har bestemt seg for å angripe Ukraina. Søndag blir det nye møter mellom Biden og USAs nasjonale sikkerhetsråd for å diskutere krisen.

9.559 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 9.559 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 4.894 færre enn samme dag i forrige uke.

To norske medaljer på OLs siste dag

Norge kopierte prestasjonen fra forrige OL og tok bronse i lagkonkurransen i parallellstorslalåm. USA ble slått på tid i en dramatisk bronsefinale.

På kvinnenes tremil avsluttet Therese Johaug OL-karrieren med en ny gullmedalje. Norge tok dermed totalt 16 gull, 8 sølv og 13 bronsemedaljer i årets OL.

Macron legger press på Iran om atomavtale

Frankrikes president Emmanuel Macron oppfordrer sin iranske motpart, Ebrahim Raisi, til å gjenopplive atomavtalen fra 2015, opplyser presidentkontoret.

I en halvannen time lang telefonsamtale sa Macron at han mener avtaleforslaget respekterer alle parters vesentlige interesser og at en avtale bør signeres mens det ennå er tid.