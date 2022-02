To personer pågrepet etter voldshendelse i Trondheim – en siktet for drapsforsøk

Hendelsen utspant seg i en leilighet i et kommunalt leilighetsbygg på Ranheim i Trondheim sent lørdag kveld, skriver Adresseavisen.

En mann i 30-årene ble påført alvorlig, men ikke livstruende skader. Politiet satte i verk en omfattende etterforskning etter at de varslet om hendelsen og den fornærmede ble fraktet til St. Olavs hospital.

Søndag ettermiddag opplyser politiet at to menn i 20-årene er pågrepet i saken.

Styrket mistanke

– Én av de to pågrepne er siktet for drapsforsøk, og politiet anser at mistankegrunnlaget mot ham er styrket, sier påtaleansvarlig, politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt en pressemelding.

Den andre mannen som er pågrepet er siktet for å ha hensatt den fornærmede i hjelpeløs tilstand.

– Det etterforskes for å avklare mistankegrunnlaget mot ham, sier Haave.

Forsvarere oppnevnt

Alle de tre involverte i saken er kjent av politiet fra tidligere saker. Det ligger ikke an til flere pågripelser, ifølge politiet.

Haave opplyser til avisa at politiet vil vurdere å fengsle den drapssiktede med begrunnelse i gjentakelsesfare for alvorlig vold og trusler.

Advokat Jasmin Gheshlaghi bekrefter overfor Adresseavisen at hun er oppnevnt som forsvarer for mannen som er siktet for drapsforsøk, men vil ikke uttale seg noe mer om saken.

Advokat Tore Angen er oppnevnt som forsvarer for den andre siktede.