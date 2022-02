Person pågrepet for drapsforsøk i Trondheim

Pågripelsen kommer etter en alvorlig voldshendelse, opplyser politiet på Twitter klokken 01.24 natt til søndag.

Fornærmede er til behandling på St. Olavs hospital, og skadeomfanget er ikke endelig avklart, skriver politiet.

Operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at de fikk melding om hendelsen klokka 23.31 lørdag.

Politiet etterforsker saken bredt og opplyser at det ikke vil bli gitt mer informasjon om hendelsen før søndag formiddag.

– Vi ønsker ikke å si noe mer enn at en person er siktet for drapsforsøk. Dette er av hensyn til at vi skal gjennomføre vitneavhør i saken, sier jourhavende politijurist Ole Andreas Aftret.