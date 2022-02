G7s utenriksministre møtes om Ukraina

Utenriksministrene fra G7-landene møtes i München for å drøfte Ukraina-krisen. Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock er vert for møtet. Det er ventet at både USAs visepresident Kamala Harris og utenriksminister Antony Blinken deltar på møtet, i tillegg til Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Demonstrasjon mot koronarestriksjoner

En kjøretøykolonne inspirert av lastebilaksjonene i Canada, har varslet at de skal protestere mot koronatiltak og vaksinepass i Oslo. Kolonnen skal kjøre mot Stortinget klokka 12, og deretter kjøre til de store mediehusene. Politiet har tidligere sagt at de ikke får lov til å kjøre inn i Oslo sentrum. Senere vil en annen gruppe demonstrere mot restriksjonene utenfor Stortinget.

Sikkerhetskonferanse i München

Sikkerhetskonferansen MSC fortsetter i München. Både utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) deltar.

USAs visepresident møter Ukrainas president

Samtidig som sikkerhetskonferansen i München pågår skal USAs visepresident Kamala Harris etter planen møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Finale i Melodi Grand Prix

Etter fire delfinaler og Sistesjansen, skal de 10 finalistene møtes til finalen i Melodi Grand Prix på Fornebu. Her vil det avgjøres hvem Norge skal sende til Eurovision Song Contest i Torino i mai, som går av stabelen i mai.

Femmila i OL

Det nærmer seg slutten på OL i Beijing, og lørdag går den klassiske femmila i langrenn av stabelen, Det gås i fri teknikk med fellesstart og de norske løperne er Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe og Hans Christer Holund.