Mann med lettere psykisk utviklingshemming tiltalt for overgrep

I fjor ble mannen dømt til fem års fengsel for seksuelle nettovergrep mot en rekke norske barn.

Nå er han tiltalt for å ha gjort det samme mot barn bosatt i andre land, skriver Stavanger Aftenblad.

I dommen fra lagmannsretten i fjor står det at tiltalte er lettere psykisk utviklingshemmet og at han et evnenivå som ligner en barneskoleelev.

Jentene han ifølge den nye tiltalen skal ha forgrepet seg på er utenlandske.

Tiltalte skal ha gjort seg skyldig i to nettvoldtekter og for å ha forsøkt å forgripe seg på ytterligere to barn. En av de fornærmede jentene var under 13 år.

Den nye rettssaken starter i Sør-Rogaland tingrett i slutten av mars. Strafferammen for det mest alvorlige forholdet han nå står tiltalt for er 15 års fengsel.