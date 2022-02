Helsetilsynet vil slå hardere ned på helsepersonell som begår overgrep

Statens helsetilsyn varsler strengere kontroll og flere politianmeldelser i saker der helsepersonell blir tatt for seksuell utnyttelse av pasienter, skriver VG.

Tilsynet ber også i en ny rapport Helse- og omsorgsdepartementet om å utrede behovet for at helsepersonell kan bli fratatt autorisasjonen for livstid.

Totalt har Helsetilsynet i løpet av de siste ti årene behandlet 147 saker der helsepersonell har begått grenseoverskridelser, overgrep, seksuell utnyttelse eller innledet seksuelle relasjoner med pasienter.

I 94 av sakene mistet personen autorisasjonen. Dette er den strengeste reaksjonen Helsetilsynet kan gi.

Det er flest tilsynssaker om leger, sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter, ifølge rapporten.