Mor dømt til fengsel for vold mot spedbarn

Ifølge tiltalen utsatte moren sin egen baby for vold og påførte det lille barnet brudd i skinnebeinet, kragebeinet og i håndleddet, skriver Romerikes Blad.

Under rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett nektet moren for å ha påført barnet skadene. Hennes forsvarer, Gunhild Lærum, ba retten om å stille spørsmål ved om skadene kan ha blitt påført av noen andre, eller om det finnes alternative forklaringer på hva som har skjedd.

Retten mener likevel at det ikke er tvil om at det er moren som har påført barnet skadene, men bemerker samtidig at volden ikke er utøvd med hensikt, men i et øyeblikks frustrasjon.

I tillegg til fengselsstraffen, er moren dømt til å betale oppreisningserstatning på 100.000 kroner til barnet sitt.

Gunhild Lærum sier at hun er overrasket over dommen.

– Den umiddelbare tanken min klient har, er at dommen skal ankes, sier hun.