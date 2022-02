Rådhus-drapet i Oslo ferdig etterforsket

– Saken er sendt til statsadvokaten, sier politiadvokat Rita Parnas til NTB fredag ettermiddag.

Det var 19. juli i fjor at den 42 år gamle mannen skjøt og drepte en 39 år gammel mann som satt i en bil i Tordenskiolds gate i nærheten av rådhuset i Oslo. Den siktede ble pågrepet kort tid etter på åstedet, etter selv å ha ringt til politiet.

Fra tidligere er det kjent at de to mennene var barndomsvenner, og at de i 2018 ble dømt til fengsel for en rekke grove tyverier de hadde begått sammen.

42-åringen har erkjent drapet, men har påberopt seg nødverge og erkjenner ikke straffskyld. Forsvarer Mette Yvonne Larsen har tidligere sagt at mannen følte seg truet i forkant av drapet, og at han følte at han måtte forsvare seg.

Politiadvokat Parnas har tidligere kommentert dette og sagt at hun ikke mener vilkårene for å påberope seg nødverge er til stede i denne saken.

Fordi saken dreier seg om drap, vil også Riksadvokaten måtte ta stilling til tiltalen som nå skal tas ut mot den siktede.