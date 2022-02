Byrådsleder Raymond Johansen vil gi folk lavere strømpris

Som eneeier av Hafslund Eco, Norges nest største kraftprodusent, ønsker Oslo kommune å gi folk lavere strømregninger, skriver VG.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forteller at kommunen planlegger å kutte inntektene de henter ut av kraftselskapet, for å tilby kundene attraktive fastprisavtaler.

Byråd for næring og eierskap i byrådet, Victoria Marie Evensen (Ap) sier de ønsker å tilby privatkunder det samme tilbudet som industrien har, langsiktige og forutsigbare avtaler – men at det krever at statlige myndigheter foretar en regelendring som åpner for det.

– Det handler om grunnrentebeskatning som gjør at vi ikke kan tilby det til våre privatkunder. Derfor må finansministeren på banen, sier hun.

Når dette eventuelt kan skje er uklart, men Evensen mener at de kan ha på plass et tilbud i løpet av få måneder, dersom finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bidrar på regelsiden.

Vedum hadde torsdag ikke anledning til å kommentere saken til VG.