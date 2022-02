Vedum vil gi folk bedre fastpris på strøm

Til VG torsdag sier finansministeren at det kan skje ved at det blir lavere risiko for strømselskapene å tilby deg gode fastprisavtaler.

– Vi vil sammen med selskapene se om det kan etableres ordninger som kan gi større forutsigbarhet og hindrer pristoppene for norske forbrukere. En mulighet kan være et fastprissystem, som gjør at folk kan sikre seg mot store prisøkninger, sier Vedum til VG.

Han mener at staten først og fremst skal bidra med regler og gjennom skattesystemet, ikke med direkte subsidier.

Han varsler også at det kan komme nye kutt i strømavgiftene.

– Vi har redusert avgiftene på strøm og må vurdere å redusere dem enda mer, sier Vedum.

– For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det et mål å hindre at folk igjen skal havne i krevende situasjoner med for høye strømpriser, sier han.