Utenlandskablene brukes i all hovedsak til eksport av strøm

97 prosent av kraftflyten gjennom den kabelen til Storbritannia er eksport. Også kablene til Nederland og Tyskland fungerer i størst grad som eksportkabler. Det samme vil være tilfelle de neste tiårene, ifølge en NVE-analyse, skriver Klassekampen.

Norge har i dag 17 utenlandskabler. De aller fleste går til våre nordiske naboland. Men de tre nyeste kablene, som kobler Norge til Nederland, Tyskland og Storbritannia, skaper konflikt.

Nordned, som åpnet i 2008 og går til Nederland, har hatt 86,7 prosent eksport, og 13,3 prosent import gjennom kabelens levetid.

Nordlink, åpnet i 2021, som går til Tyskland, har eksportert 79,3 prosent og importert 20,7 prosent.

North Sea Link, åpnet i 2021, som går til England, har eksportert 97,2 prosent og importert 2,8 prosent.

I rapporten « Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021–2040 » gjør NVE anslag for hvordan kraftflyten vil være i de to nyeste kablene de neste tiårene. De spår at det blir noe mer import, men at kablene i hovedsak vil brukes til eksport også i 2040.