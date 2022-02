Psykiatrisk sakkyndige har levert rapport etter Kongsberg-drapene

Etterforskningen av angrepet i Kongsberg om kvelden 13. oktober nærmer seg slutten. Onsdag leverte de tre rettsoppnevnte sakkyndige sin rapport til påtalemyndigheten.

– Vi har fått rapporten. I morgen ettermiddag møte skal vi ha et møte med partene før det vil bli gitt ut noe informasjon om innholdet i rapporten fredag, trolig i form av en pressemelding, sier etterforskningsleder i saken, politiadvokat Odd Skei Kostveit til NTB.

Det er psykiaterne Harald Brauer og Helge Haugerud samt psykologspesialist Knut-Petter Langlo som har gjennomført den rettspsykiatriske vurderingen av Bråthen. De hadde opprinnelig en frist til 1. februar, men fikk en utsettelse på grunn av sakens omfang.

Tekniske undersøkelser

Kostveit opplyser at etterlatte og pårørende vil bli orientert før noe blir gjort offentlig.

Politiet ga tidlig uttrykk for at de tror Bråthen var utilregnelig på gjerningstidspunktet. Ifølge en tidlig rettspsykiatrisk rapport kan 38-åringen ha lidd av vrangforestillinger. Siden angrepene 13. oktober har han vært innlagt på lukket psykiatrisk avdeling gjennom et vedtak om tvangsinnleggelse, men politiet har også formelt begjært ham varetektsfengslet i påvente av rettssaken.

Kostveit ville onsdag ikke kommentere hva politiets innstilling til statsadvokaten vil gå ut på. Han venter dessuten fremdeles på resultatet av tekniske analyser knyttet til pilene og buen Bråthen brukte og som kan få betydning for om 38-åringen skal tiltales for drapsforsøk eller forsøk på kroppsskade.

Rettssak i mai

Rettssaken mot Bråthen er berammet til å starte i Buskerud tingrett i Hokksund 11. mai. Det er satt av over én måned til rettsforhandlingene.

Fem personer ble drept og flere andre skadd da 38-åringen gikk rundt i Kongsberg sentrum med pil og bue og stikkvåpen onsdag kveld 13. oktober. Flere av drapene skjedde innendørs hjemme hos ofrene.

Bråthen ble pågrepet over en halv time etter at angrepet startet inne i en dagligvarebutikk.

Han har vært i en rekke avhør med politiet, som har en styrket teori om at angrepet var delvis planlagt i forkant.