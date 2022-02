Minstetiden er satt til 13 år.

Han må også betale oppreisning og erstatning på til sammen 250.000 kroner.

Mannen har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre, men Agder lagmannsrett skriver i dommen at det ikke er tvil om at 47-åringen er den som drepte 31 år gamle Thea Halvorsen Braavold på brutalt vis i en leilighet i Sandefjord 2. februar 2020.

Mannens forsvarer, advokat Ole Magnus Strømmen, sier til Sandefjords Blad at dommen vil bli anket.

– Slik jeg ser det er dommen svak, og den vil bli anket til Høyesterett for lovanvendelsen og for saksbehandlingsfeil. Mer enn det har jeg ikke mandat til å si før jeg har snakket med min klient, sier han.

Det var NRK som først omtalte dommen.

– Thea er død, Thea er død

– Lagmannsretten vurderer drapet som skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter, står det i dommen.

De mener også at drapet fremstår som bestialsk.

Lagmannsretten viser blant annet til funn av mannens DNA på drapsvåpenet. I tillegg står forklaringen til en kamerat som 47-åringen oppsøkte kort tid etter det er sannsynlig at Braavold ble drept, sentralt.

– Thea er død, Thea er død. Jeg håper du kan tilgi meg. Jeg må leve med dette resten av livet, har vitnet forklart at mannen sa.

47-åringen dusjet også hos kameraten, og vasket klærne sine.

Kameraten dro etter det 47-åringen hadde sagt, til Braavolds leilighet sammen med to andre. De tre fant da den 31 år gamle kvinnen død.

Dømt til 21 års forvaring i tingretten

Mannen ble dømt til 21 års forvaring for drapet i Vestfold tingrett i fjor sommer. I tingretten hevdet 47-åringen at det måtte være en annen som hadde drept kjæresten. Han satte dette i forbindelse med et drap han selv ble dømt for i 2003 – det såkalte Stoa-drapet der en gjengleder ble mishandlet og drept.

Han slapp ut etter drapsdommen i 2018. I tillegg til den tidligere drapsdommen er mannen dømt åtte ganger tidligere for andre forhold. Han hadde vært ute av fengsel i bare tre måneder da Braavold ble drept.