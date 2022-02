Havarikommisjonen har foreløpig ikke funnet feil ved skolefly som styrtet

Arbeidet med å undersøke flyet og forholdene rundt ulykken er ikke avsluttet, men i en oppdatering av undersøkelsene onsdag, skriver kommisjonen at det så langt ikke er funnet tekniske avvik som kan forklare ulykken.

Samtidig understreker Havarikommisjonen at det er for tidlig å utelukke dette som årsak.

«Så langt i undersøkelsen har ikke Havarikommisjonen funnet noe som tyder at øvelsen i sakteflyging ble gjennomført i strid med flyskolens opplæringsprogram», heter det videre.

Småflyet, som var av typen Diamond 42, styrtet i et skogområde sørvest for Larvik sentrum på morgenen tirsdag 23. november. En flyinstruktør og to elever mistet livet.

Et vitne observerte flyet i spinn i full fart på vei ned mot skogen i Tvedalen i Larvik, og da nødetatene fant fram til ulykkesstedet i det ulendte terrenget, ble det raskt klart at det var lite håp om å finne overlevende.