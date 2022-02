Ukerapport om koronaviruset fra FHI

For første gang etter regjeringens gjenåpning av samfunnet legger Folkehelseinstituttet fram sin faste ukerapport om koronavirusutviklingen i Norge. I går ble kjent at 382 koronasmittede pasienter innlagt på norske sykehus. Det var 29 pasienter flere enn dagen før, og én pasient unna den tidligere toppen på 383.

Koronapasientene utgjør 4,4 prosent av de totalt 8.621 innlagte pasientene på sykehus i Norge tirsdag.

Forsvarsministrene i Nato møtes



Forsvarsministrene i Nato samles til et to dager langt møte ledet av generalsekretær Jens Stoltenberg. Situasjonen mellom Russland og Ukraina er blant temaene som vil bli tatt opp.

I går uttalte Stoltenberg at Russlands signaler om flytting av soldater lenger unna den ukrainske grensen gir grunn til forsiktig optimisme.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) deltar fra Norge.

Bolsonaro møter Putin

Brasils president Jair Bolsonaro er i Moskva der han møter Russlands president Vladimir Putin.

Det er Putin som har invitert Bolsonaro til Moskva, og besøket ble allerede kunngjort i desember. I dag har de to planlagt et møte før Bolsonaro reiser videre til Ungarn for å møte statsminister Viktor Orban.

EU-domstolen med kjennelse om Polen og Ungarn

EU-domstolen (ECJ) kommer med kjennelse i ankesaken om Polen og Ungarns motstand mot en ny mekanisme som knytter sammen finansiering fra EU og landenes rettsvesen. De nye reglene åpner for at land som bryter med grunnleggende rettsstatsprinsipper vil få overføringene fra EUs budsjett kuttet.

EUs organer og menneskerettsgrupper anklager Orban, som har hatt makten i Ungarn siden 2010, for å avvikle demokratiet og rettssikkerheten i landet. Orban har gått hardt ut mot denne vurderingen.

Ingen Johaug på lagsprinten

Maiken Caspersen Falla får med seg Tiril Udnes Weng i jakten på OL-gull på lagsprinten i langrenn i Zhangjiakou som starter klokka 12.

Det var på forhånd spekulert i om Therese Johaug ville gå sin første lagsprint i et internasjonalt mesterskap, men slik blir det ikke. På herresiden består det norske laget av Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes.

Dronningen er til stede ved premieren på filmen «Margrete den første»

Dronning Sonja og utviklingsminister og nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) er til stede ved premieren på filmen «Margrete den første» på Colosseum kino i Oslo.

«Margrete den første» er storfilmen om dronningen som forente Norden da hun grunnla Karlmarunionen. Ifølge omtalen var hun «et stort politisk talent som regjerte med hjerte og hode, både i vanskelige tider og i sitt eget livs stormer».