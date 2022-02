To menn siktet etter at gutt ble funnet skadd i hus i Skien

– De to ble pågrepet i Skien tirsdag og er avhørt, sier seksjonsleder Annie Sandersen ved Grenland politistasjon til NTB.

Det var klokken 20.52 søndag at AMK fikk melding om at en gutt i tenårene fra Oslo-området var skadd inne i et hus på Bjørntvedt i Skien. AMK mottok meldingen fra en bekjent av fornærmede.

De to mennene som er pågrepet, er siktet for grov kroppsskade. Begge er fra Skien og har en relasjon til fornærmede. De er ikke kjent for politiet fra tidligere.

Har ikke tatt stilling til fengsling

Sørøst politidistrikt skriver i en pressemelding tirsdag ettermiddag at de jobber ut fra flere hypoteser, hvor selvskade, uhell og villet handling er noen.

– Hvorfor er de to siktet for grov kroppsskade?

– Det tror jeg du forstår. Det trenger ikke noen nærmere forklaring, sier Sandersen.

Hun vil ikke si noe om hva de siktede har forklart i avhør, eller hvordan de stiller seg til siktelsen.

Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til om de to skal fremstilles for varetektsfengsling.

Har alvorlige skader

Da politiet ankom stedet, hadde fornærmede blitt hentet av ambulanse og kjørt til sykehus. Skadene på fornærmede og funn på åstedet gjorde at politiet besluttet å iverksette etterforskning.

Gutten i tenårene er fremdeles innlagt på sykehus med det Sandersen betegner som alvorlige skader.

– Vi har ennå ikke avhørt fornærmede, fordi vi har prioritert andre deler av etterforskningen. Vi får se nærmere på når det kan bli aktuelt, sier seksjonslederen.

Politiet vil ikke si om det var vitner til hendelsen der gutten ble skadd, eller hvem som oppholdt seg i huset da politiet ankom stedet.

– Politiet har gjort funn på åstedet som kan relateres til skadene på fornærmede, uten å kunne kommentere dette nærmere, skriver politiet i pressemeldingen tirsdag.

Politiet ber om tips i saken. Tips kan ringes inn på telefon 476 96 200.