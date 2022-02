Rekordhøye strømpriser ga rekordresultat for Agder Energi

– Rekordhøye strømpriser, høy vannkraftproduksjon og god drift i konsernet gjør at vi leverer et svært godt resultat for 2021, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi i en pressemelding.

Den gjennomsnittlige spotprisen i strømselskapets prisområde økte kraftig i 2021 og var 76,0 øre per kilowattime (kWh), mot 9,8 øre per kWh i 2020. Det er en økning på 678 prosent.

Omsetningen til Agder Energi i 2021 var på nesten 21,5 milliarder kroner, mens den i 2020 var på snaue 7,2 milliarder kroner.

Syvertsen understreker at rekordhøye strømpriser og belastningen de har påført selskapets kunder, er uønsket, men forklarer at overskuddet tilbakeføres til fellesskapet gjennom offentlige eiere av Agder Energi og staten i form av økte utbytter og skatteinntekter, blant annet til 25 Agder-kommuner.