Oljeprisen kraftig ned etter russisk tilbaketrekning ved Ukraina

Et fat nordsjøolje omsettes ved 11.30-tiden til i underkant av 94 dollar fatet.

Dagens Næringsliv skriver at sektorindeksen for energi på Oslo Børs falt nesten tre prosent og at Equinor-aksjen sank tre prosent, etter å ha steget rundt ti prosent bare denne måneden.

På øvrige europeiske børser er det derimot oppgang. Med unntak av energiaksjer stiger det meste. Petrobørsen i Moskva stiger aller mest, med over fem prosent, selv om olje- og gassprisene faller tilbake, ifølge DN.

Ifølge E24 stiger DAX i Frankfurt 1,33 prosent, mens FTSE 100 i London la på seg 0,82 prosent. Også CAC40 i Paris (+1,28), IBEX35 i Madrid (+1) og FTSEMIB i Milano (+1,34).

Oslo Børs lå ved 11.30-tiden på 1.200 poeng, opp 0,15 prosent.