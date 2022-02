Det kommer fram i en meningsmåling som InFact har gjennomført for NRK. Andelen i Troms som ønsker en oppsplitting er 58,2 prosent.

Alta skiller seg ut ved å ha et flertall for å bevare det sammenslåtte fylket. Der ønsker 60,1 prosent dette. I kommunen skal det til våren holdes folkeavstemning om hvorvidt man vil tilhøre et gjenetablert Troms eller Finnmark.

1.009 personer er spurt i undersøkelsen.