– Det er en utfordring at det vi driver med til daglig, i stor grad har vært satt på pause for å ta hånd om de aller mest sårbare pasientene under pandemien, sier direktør Inge Skråmm ved ortopedisk klinikk på Ahus til Romerikes Blad.

I lange perioder de to siste årene har det bare vært utført et minimum av planlagt ortopedisk kirurgi ved sykehuset. Rundt 1.000 pasienter er nå klare for dagkirurgi, og nærmere 500 står på venteliste for større operasjoner ved ortopedisk avdeling.

– Vi kommer ikke til å klare å være à jour i 2022, vi kommer nok til å trenge hele 2023 også, og da er jeg optimist, sier klinikkdirektøren.