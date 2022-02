Åtte barn har vært til avhør og sju av dem har status som fornærmet, opplyser politiet til Bergens Tidende.

– Barna har fortalt om seksuelle krenkelser fra siktede. Det er én som har beskrevet det som kategoriseres som voldtekt, og for øvrig er det snakk om seksuelle handlinger, sier politiadvokat Celin Hauge Andersen.

Den siktede mannen var lærer på en skole i Bergen og har også hatt verv i et idrettslag. Han har erkjent straffskyld for det han er siktet for. Overgrepene har skjedd på skolen og i tilknytning til idrettslaget.

Politiet mener også at læreren over en lang periode skal ha lastet ned innhold fra internett som viser overgrep mot barn.

Mannen ble pågrepet i september 2021 og har sittet varetektsfengslet siden. Torsdag i forrige uke ble han varetektsfengslet i fire nye uker.

– Når det gjelder status i etterforskningen, nærmer vi oss ferdig. Det gjenstår noen undersøkelser før saken kan sendes til Statsadvokaten. Vi tar sikte på at saken blir oversendt i løpet av den inneværende fengslingsperioden, sier politiadvokat Andersen.

Når saken blir oversendt, vil Statsadvokaten avgjøre om det blir tatt ut en tiltale.