SV bekymret for at Stoltenberg får ansvaret for utelukkelser fra oljefondet

Finansdepartementet overførte i 2015 ansvaret for å utelukke selskaper fra oljefondet, nettopp fordi Finansdepartementet fryktet at disse beslutningene ville bli oppfattet som den norske stats syn på et selskap eller et land.

«Departementet mener derfor at beslutningene også på denne bakgrunn bør tas på armlengdes avstand fra politiske myndigheter», skrev departementet.

Nå er det tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenberg som er utnevnt til sentralbanksjef med ansvaret for utelukkelser. SV er bekymret for hvordan det kan bli oppfattet dersom Stoltenberg får ansvar for kontroversielle utelukkelser.

– Det er til enhver tid en utfordring at konstruksjonen av oljefondet og dens uavhengighet ikke blir oppfattet og forstått i utlandet. Det blir ikke noe tydeligere med en tidligere statsminister som styreleder , sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

Høyres Tina Bru sier det er vanskelig for Norge å styre hvordan slike avgjørelser oppfattes i utlandet.

– Men det at man kan havne opp i slike situasjoner, er et godt eksempel på den bekymringen vi har uttrykt rundt det å utnevne en så profilert politiker som Stoltenberg, og hva det vil betyr for tilliten og den opplevde uavhengigheten til Norges Bank, sier hun.